Выпускник центра «Наследники Ползунова» среди лучших студентов 2021 года

Российская национальная премия «Студент года» - конкурсный образовательный проект Фото: из архива компании

Выпускник центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, студент АлтГТУ Никита Воронин стал победителем регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2021» в номинации «Интеллект года».

Российская национальная премия «Студент года» - конкурсный образовательный проект для студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Конкурс проводится с 2014 года более чем в 70 субъектах Российской Федерации. Ежегодно в нем принимают участие свыше 15 000 студентов.

Никита завершил обучение в центре «Наследники Ползунова» в 2019 году. Сейчас он является студентом третьего курса Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, а также участником Стипендиальной программы Фонда Андрея Мельниченко. Никита неоднократно представлял университет на региональных и федеральных научных конференциях, занимается научной деятельностью и собирается стать активным участником студенческого научного общества, формирующегося в вузе.

«Интерес к химии возник у меня еще в школьные годы. Он и привел меня в центр «Наследники Ползунова», - рассказывает Никита. – Желание получить нечто большее, стремление заниматься исследовательской и проектной деятельностью только усиливали мое увлечение предметом. А фундаментальная подготовка по естественным наукам и математике в Центре очень помогли мне при поступлении в Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ. Там я продолжаю заниматься любимым делом. За два года учебы в вузе я активно участвовал в исследовательских проектах кафедры и написал несколько научных работ, которые и были представлены на конкурсе».

Второй, всероссийский этап национальной премии «Студент года» будет проходить заочно и завершится 20 октября, а ее финал состоится 13-18 ноября в Томске.