АлтГТУ приглашает школьников на курсы по подготовке к ЕГЭ по физике

Занятия будут проходить в период осенних каникул в очном формате
Фото: из архива компании
Курсы по подготовке к ЕГЭ по физике организуются Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова для школьников 11 классов и студентов СПО бесплатно.
Занятия будут проходить в период осенних каникул в очном формате:
- 6 ноября – с 11:40 до 17:50
- 7 ноября – с 9:00 до 15:10
Сбор на первое занятие пройдет 6 ноября с 10:30 до 11:30 в холле 1 этажа главного корпуса АлтГТУ (пр. Ленина, 46).
Для посещения курсов необходимо до 17:00 5 ноября пройти регистрацию.
Занятия проведут преподаватели кафедры «Физика» АлтГТУ. На занятиях будут рассмотрены тематические задания по механике.
Телефон для справок: (3852) 29-07-37.