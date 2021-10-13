АлтГТУ приглашает школьников на курсы по подготовке к ЕГЭ по физике

Занятия будут проходить в период осенних каникул в очном формате Фото: из архива компании

Курсы по подготовке к ЕГЭ по физике организуются Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова для школьников 11 классов и студентов СПО бесплатно.

Занятия будут проходить в период осенних каникул в очном формате:

- 6 ноября – с 11:40 до 17:50

- 7 ноября – с 9:00 до 15:10

Сбор на первое занятие пройдет 6 ноября с 10:30 до 11:30 в холле 1 этажа главного корпуса АлтГТУ (пр. Ленина, 46).

Для посещения курсов необходимо до 17:00 5 ноября пройти регистрацию.

Занятия проведут преподаватели кафедры «Физика» АлтГТУ. На занятиях будут рассмотрены тематические задания по механике.

Телефон для справок: (3852) 29-07-37.