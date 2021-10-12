Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 12 октября 2021 составляет 5751

За сутки умерли 30 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 12 октября скончался 5751 человек с коронавирусом, в том числе 4449 случаев от COVID-19, 1302 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 30 человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 81045, в том числе 6017 детей.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 50910 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 81045 заболевших: 17849 – у больных внебольничной пневмонией, 54358 – у заболевших ОРВИ, в 8838 случаях – бессимптомное течение.