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Здоровье12 октября 2021 16:04

Дополнительное отделение морга открыли в Бийске

Число умерших и заболевших ковидом растет
Герман Архаров
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Число умерших с ковидом растет

Число умерших с ковидом растет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске открыли дополнительное отделение морга и расширяют кварталы на городском кладбище в связи с ростом числа умерших от ковида, пишет «Бийский рабочий».

– Бийск находится в так называемой «красной зоне» - это значит, что уровень заболеваемости в нашем медицинском округе один из самых высоких в регионе. Сейчас на лечении в госпиталях Бийска находится более 600 человек, – отмечает издание.

В алтайском наукограде работают два корпуса госпиталя ГБ№2 и, кроме того, рядом есть еще один ковидный госпиталь – в Первомайской ЦРБ. Все эти медучреждения переполнены. 8 октября в ковидных госпиталях города поставили дополнительно 50 коек.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет составляет 81045. За минувшие сутки выявили 306 новых случаев.