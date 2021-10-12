Дополнительное отделение морга открыли в Бийске

Число умерших с ковидом растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске открыли дополнительное отделение морга и расширяют кварталы на городском кладбище в связи с ростом числа умерших от ковида, пишет «Бийский рабочий».

– Бийск находится в так называемой «красной зоне» - это значит, что уровень заболеваемости в нашем медицинском округе один из самых высоких в регионе. Сейчас на лечении в госпиталях Бийска находится более 600 человек, – отмечает издание.

В алтайском наукограде работают два корпуса госпиталя ГБ№2 и, кроме того, рядом есть еще один ковидный госпиталь – в Первомайской ЦРБ. Все эти медучреждения переполнены. 8 октября в ковидных госпиталях города поставили дополнительно 50 коек.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет составляет 81045. За минувшие сутки выявили 306 новых случаев.