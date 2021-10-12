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Общество12 октября 2021 13:40

На Алтае могли задержать управделами губернатора и правительства региона

Официальной информации о возможном задержании пока не поступало
Герман Архаров
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Андрей Степанов

Андрей Степанов

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае силовики, предположительно, задержали руководителя управления делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники.

– По сведениям инсайдеров, возможное задержание Андрея Степанова прошло утром 12 октября у него в доме. Предполагается, что в настоящее время в отношении чиновника проводятся некие оперативные мероприятия, – отмечает издание.

Официальной информации о возможном задержании пока не поступало.