Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 октября 2021 года составило 81045

За сутки выявили 306 новых случаев Фото: Олег Укладов

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 12 октября 2021 года увеличилось на 306 человек и составляет 81045 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 12 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3311 человек. Кроме этого, 409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 704, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 259.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 64 человека. Всего вылечившихся – 60068.