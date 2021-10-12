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Здоровье12 октября 2021 12:50

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 октября 2021 года составило 81045

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 октября 2021 года
Герман Архаров
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За сутки выявили 306 новых случаев

За сутки выявили 306 новых случаев

Фото: Олег Укладов

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 12 октября 2021 года увеличилось на 306 человек и составляет 81045 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 12 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3311 человек. Кроме этого, 409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 704, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 259.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 64 человека. Всего вылечившихся – 60068.