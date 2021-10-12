Сотрудник УФСИН стал бронзовым призером алтайского чемпионата по бодибилдингу

Роман Функ (на фото справа) готовился к выступлению целый год. Фото: УФСИН по АК

Сотрудник УФСИН России по Алтайскому краю стал бронзовым призером открытого чемпионата Республики Алтай по бодибилдингу. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, он год готовился к выступлению на конкурсе.

- Инструктор штурмового отделения №3 отдела специального назначения «Легион» капитан внутренней службы Роман Функ занял третье место в дисциплине «Пляжный бодибилдинг ростовая категория свыше 178 см». Соревнования прошли в Горно-Алтайске, - отметили в ведомстве.

Тренером конкурсанта стал Роман Ельцов. Он год готовил сотрудника спецназа к соревнованиям.

К слову, ранее управление объявило о наборе женщин в ряды служащих.