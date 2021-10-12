В Барнауле расширили зону отключения горячей воды и отопления 14 октября

В Барнауле энергетики расширили список домов, которые 14 октября попадут под отключение горячей воды и отопления Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле энергетики расширили список домов, которые 14 октября попадут под отключение горячей воды и отопления из-за повреждения на теплосетях. Об этом сообщает СГК.

– Список пополнится семью многоквартирными и 34 частными домами, двумя образовательными учреждениями, больницей и административными зданиями. К числу отключенных потребителей добавятся 433 человека, – отметили энергетики.

Домов стало больше из-за увеличения объема работ. Напомним, отопления и горячей воды не будет с 9 до 20 часов 14 октября. Полный список объектов можно найти здесь.