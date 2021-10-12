Загрязняющие воздух автобусы нашли в Барнауле

Участники рейда проверили около 20 автобусов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

11 октября сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула вместе с сотрудниками ГИБДД измерили содержания загрязняющих веществ в выбросах автобусов. Об этом сообщает мэрия.

– Участники рейда проверили с помощью специального прибора около 20 автобусов. В результате составили два административных материла по статье 8.22 КоАП РФ за выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, – отметили в горадминистрации.

Кроме того, составили два протокола за нарушение статьи 8.23 КоАПРФ - за эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Нарушителям грозят штрафы.