«Ростелеком» показал «Женскому клубу» умный дом и «Марусю»

Специалист «Ростелекома» продемонстрировал гостям клуба и возможности умной колонки с голосовым помощником «Маруся» Фото: из архива компании

«Ростелеком» принял участие в традиционной встрече «Женского клуба», организованной в Барнауле издательским домом «Алтапресс». Компания представила гостям цифровые продукты — «Умный дом», домашнее видеонаблюдение и умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Оператор разыграл среди гостей клуба умный светильник и подарочный сертификат на доступ к цифровому видеосервису Wink.

Участниками праздничного вечера, прошедшего в Алтайской краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова, стали барнаульские предпринимательницы, руководители известных алтайских компаний, а также медиаперсоны.

Представители «Ростелекома» установили в библиотеке интерактивный стенд «Умного дома» и показали, как работает услуга в обычной квартире: где размещены и как действуют датчики открытия дверей и окон, движения, протечки и задымления. Специалисты рассказали, как управлять умной розеткой, умными лампочками и другими устройствами с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета.

Участники встречи узнали, что для установки домашнего видеонаблюдения достаточно приобрести фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой (HD или FullHD), которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время, имеет широкий угол обзора, датчики звука и движения. В камеру встроена функция Push-to-talk («нажми, чтобы говорить»), которая транслирует голосовые сообщения. Клиентам доступны камеры как внутри помещений, так и на улице, чтобы следить за территорией загородного дома. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней в зависимости от тарифного плана.

Специалист «Ростелекома» продемонстрировал гостям клуба и возможности умной колонки с голосовым помощником «Маруся». Акустическая система от Mail.ru Group (MRG) полноценно управляет цифровым видеосервисом Wink «Ростелекома»: включает по запросу нужный канал и регулирует звук. С помощью колонки можно также управлять датчиками «Умного дома». «Капсула» ищет в интернете информацию, развлекает и беседует на заданные темы.

«Интеллектуальные решения» "Ростелекома" помогают сделать дом удобным для проживания и не беспокоиться о разных бытовых мелочах. Мы часто повторяем, что умные услуги дают более высокий уровень комфорта и безопасности. Очень хочется, чтобы системой контроля над домашним оборудованием пользовались как можно больше людей», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Узнать обо всех возможностях цифровых продуктов «Ростелекома» можно на сайте или по телефону 8 800 1000 800.

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