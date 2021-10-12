Под Барнаулом женщина на Toyota насмерть сбила мужчину и уехала

Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

10 октября в селе Боровиха на улице Вокзальной автомобиль сбил 56-летнего пешехода, который шел по левой полосе проезжей части. От полученных травм мужчина скончался, водитель скрылся с места аварии, сообщили в региональном управлении МВД.

– Вскоре полицейские установили личность и задержали водителя, женщину 1977 года рождения, предположительно причастную к ДТП, также нашли автомобиль Toyota Corolla Spacio. Полицейским автомобилистка, находившаяся на этот момент в состоянии алкогольного опьянения, сообщила, что употребила спиртное после оставления места происшествия, отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Автомобиль изъяли, решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.