Погода в Алтайском крае 12 октября 2021: местами дожди и до + 6 градусов

В Барнауле днем 12 октября столбик термометра покажет +2…+4 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 12 октября, в Алтайском крае воздух прогреется до +1…+6 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В отдельных районах небольшие, по югу и востоку Алтайского края местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, возможны гололедные явления. В регионе будет дуть северный ветер, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле днем 12 октября столбик термометра покажет +2…+4 градуса. Преимущественно без осадков. В краевой столице будет дуть северный ветер, 4-9 м/с.