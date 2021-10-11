Житель Каменского района получил 200 часов обязательных работ за незаконную рыбалку

По пути с рыбалки мужчину остановили сотрудники полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Аллак Каменского района осудили местного жителя за незаконный вылов рыбы. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае этого года он с помощью сетей выловил 51 экземпляра леща, серебряного карася и язя в местах нереста и миграционных путей.

- Мужчина приехал на берег реки Обь, где при помощи надувной резиновой лодки установил две ставные сети из мононити. Через два дня мужчина вновь вернулся на место рыбалки и вытащил из сетей рыбу, а затем вновь установил в водоём сети и с выловленной рыбой сошёл на берег, - отметили в ведомстве.

По пути с рыбалки мужчину остановили сотрудники полиции и нашли у него незаконный улов. Ущерб оценили в 43 тысячи рублей, 5 тысяч из которых мужчина заплатил в ходе расследования.

Суд учел, что у мужчины есть на иждивении маленький ребенок, а также то, что он частично возместил ущерб, и приговорил его к 200 часам обязательных работ, которые осуждённый будет отбывать в свободное от основной работы время в администрации сельского поселения.