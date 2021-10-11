В Барнауле прошел показательный забег по биатлону

Участники показательного забега «Мастера спорта». Фото: Барнаульская федерация биатлона

В прошедшую субботу, 9 октября, на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва состоялся показательный забег по биатлону «Мастера спорта», организованный Барнаульской федерацией биатлона и координатором проекта Натальей Гузеватовой.

Это мероприятие – очередной этап реализации проекта «Мобильный биатлонный комплекс «Алтай», выигравшего президентский грант в начале года. В забеге выступали лучшие спортсмены Алтайского края, среди которых были не только представители биатлона, но и спортивного ориентирования, лыжных гонок и легкой атлетики. Всего на старт вышли 13 опытнейших спортсменов.

На соревнованиях использовался инвентарь и спортивное оборудование, приобретенное на средства Президентского гранта. Как показали эти старты, новый инвентарь доступен и прост в обращении, так как и легкоатлеты, и ориентировщики, и лыжники быстро освоили новые винтовки «Пионер 345 К», показав хорошие результаты в стрелковой подготовке.

Итоги соревнований: первое место занял представитель лыжных гонок Алексей Вяткин, второе место - биатлонист Артём Бабояков, а третье место, показав безупречную стрельбу, занял представитель лёгкой атлетики Вячеслав Поендаев.

Информационную поддержку соревнованиям традиционно оказал «Барнаульский пивоваренный завод».