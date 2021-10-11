В Заринске благодаря программе «Стальное дерево» оборудовали вокальную студию

Заринчанка Екатерина Тернова оборудовала вокальную студию в Центре детского творчества Фото: из архива компании

В рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» заринчанка Екатерина Тернова оборудовала вокальную студию в Центре детского творчества.

Видео доступно по ссылке.

Екатерина организовала вместе с волонтерами ремонт помещения и приобрела дополнительное оборудование для занятий вокалом.

«В этом кабинете дети занимаются уже более трех лет. Благодаря поддержке фонда мы приобрели микрофоны, звуковой пульт, наушники, акустическую аппаратуру и специальное шумоизолирующее покрытие. Хотелось, чтобы дети и дальше развивали свои таланты и вокальное творчество на всех уровнях. Теперь ребята вместе с педагогом готовы проводить занятия в новом формате», - рассказала Екатерина Тернова.

Помощь в проекте оказали благотворительный фонд «Милосердие», комитет по образованию администрации Заринска, руководство и коллектив Центра детского творчества, предприниматели, родители юных вокалистов.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса и горожане реализовали более 20 социально значимых проектов, среди которых – обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида и обновление спортивного инвентаря в детском доме.