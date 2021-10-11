Барнаульский планетарий приглашает пенсионеров на бесплатные сеансы

Весь октябрь организация будет работать в старом здании в парке «Изумрудный» Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий организовал бесплатные сеансы для пенсионеров и ветеранов в рамках месячника пожилого человека. Как сообщает организация на своем сайте, пенсионеры могут посетить разные мероприятия.

12, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27 и 28 октября в планетарии пройдет мультимедийная программа «Время космических свершений».

- Посетители узнают о первых героических шагах человека в космос, от запуска первого космического спутника до пилотируемых полетов на Луну и автоматических разведчиков к планетам, - отметили в планетарии.

А 11, 13, 19, 21, 26 и 29 октября в планетарии покажут документальный фильм «Поэзия» о творчестве поэтов Серебряного века и шестидесятников.

К слову, весь октябрь организация будет работать в старом здании в парке «Изумрудный».