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Общество11 октября 2021 5:31

Жители Новоалтайска пожаловались на ужасное состояние дороги

В соцсетях пишут, что ямы больше напоминают лунные кратеры
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В соцсетях пишут, что ямы больше напоминают лунные кратеры. Скриншот поста в паблике "Барнаул 22"

В соцсетях пишут, что ямы больше напоминают лунные кратеры. Скриншот поста в паблике "Барнаул 22"

Жители Новоалтайска в социальных сетях привлекли внимание к проблеме плохих дорог. В паблике «Барнаул 22» они поделились снимками «убитого» дорожного участка.

- Водители Новоалтайска призывают администрацию города обратить внимание на состояние дороги по ул. Военстроя, 32. Эти дырища даже объехать негде, - сетуют автомобилисты.

В комментариях люди пишут, что масштабные ямы чем-то напоминают лунные кратеры. На кадрах опубликованного в посте видео и вовсе видно, как в одной из ям лежит диск с автомобильного колеса.