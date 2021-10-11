На Алтае начали выдавать разрешения на добычу зайца и лисы

Охота разрешена в общедоступных охотничьих угодьях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начали выдавать разрешения на добычу зайца и лисицы. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона, охота будет вестись в общедоступных охотничьих угодьях.

Прием заявлений стартовал 11 октября. Чтобы получить документ на доступ к охоте на беляка, русака и лисицы, необходимо подать заявление в министерство (улица Чкалова, 230, кабинет №105) с 08:00 до 17:00.

- Уточнить график работы должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии региона, уполномоченных на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, - подчеркнули в министерстве.

Срок рассмотрения заявлений и соответствующий порядок утверждены административным регламентом.