Свыше 60 млн рублей потратят на модернизацию музеев Алтайского края

Музей Роберта Рождественского в Косихе Фото: Анна СЕМИНА

Алтайский край в рамках нацпроекта «Культура» получит более 60 млн рублей на техническое оснащение муниципальных музеев. О том, как их распределят, рассказали в региональном минкульте.

- Средства будут направлены с последующим распределением на 2022–2024 годы. Алтайскому краю на переоснащение муниципальных музеев из федерального бюджета планируется направить более 60 млн рублей: в 2022 году региону предусмотрено чуть более 8 млн, в 2023 – 13,5 млн, а в 2024 – 41,1 млн рублей, - рассказывают в ведомстве.

Всего же регионы получат 1,9 млрд. рублей. На эти средства будет закуплено современно оборудование, а экспозиции сделают более современными.

Отметим, в нашем крае работает более 60 муниципальных музеев.

- В ближайшее время будет разработан порядок распределения средств между учреждениями. В первую очередь федеральные средства планируется направить на закупку нового экспозиционного и компьютерного оборудования, - добавляют в министерстве культуры.