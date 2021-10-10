В Барнауле машина после столкновения перевернулась на крышу

ДТП в Барнауле (фото: скриншот страницы https://vk.com/incident22)

В воскресенье, 10 октября, в Барнауле произошла авария, в результате которой один из участник перевернулся на крышу. Об этом рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул».

- ДТП на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького. После столкновения один из автомобилей оказался на крыше, - рассказала участница группы Татьяна.

По словам очевидцев, водитель перевернувшегося автомобиля якобы не уступил дорогу, однако истинную причину установят правоохранительные органы. О пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что на данном участке регулярно происходят столкновения. Многие игнорируют знаки приоритета. Другие же ссылаются на плохой обзор. Кстати, на перекрестке Максима Горького-Никитина ранее тоже часто происходили аварии, но потом здесь установили светофор и инциденты сократились.