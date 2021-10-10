Авиакомпания «СиЛа» приостановила полеты в Кош-Агач и Усть-Коксу

Аэропорт Горно-Алтайска Фото: Анна СЕМИНА

Авиакомпания «СиЛа» («Сибирская легкая авиация») и ее дочернее предприятие «Аэросервис» приостановили полеты по Республике Алтай и в Алтайский край, сообщают Новости Горного Алтая.

- Это связано с постановлением правительства, ужесточающим требования безопасности к небольшим аэропортам, - пишет портал

Таким образом, невозможным стали полеты в несколько точек в Томской области, в Республике Алтай и более 15 в Забайкалье.

- Это сильный удар и для населения, и для туристов, и для нас, потому что люди летели к нам и отсюда направлялись дальше. К тому же сейчас начинается осень, горные перевалы будут периодически закрываться, и люди вообще не смогут добраться до Горно-Алтайска, - ТАСС приводит слова гендиректора аэропорта «Горно-Алтайск» Сергея Круглова.

Кроме самой республики самолеты не будут летать и в Белокуриху. Это тоже потеря еще одного направления.

Согласно новым правилам, в частности нужна дорогостоящая досмотровая техника, аккредитованное подразделение транспортной безопасности. Однако обеспечить все это на местном уровне не представляется возможным. Для того, чтобы привести авиагавань в соответствие, потребуется по меньшей мере 20-25 млн рублей.