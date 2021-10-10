Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 октября 2021 года составило 80 434

За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 300 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 октября 2021 года за сутки увеличилось на 300 новых случаев и составило 80 434. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 300 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 30 пациентов, умерло 24 человека, от COVID-19-13, - говорится в официальной статистике.

Таким образом, общее число инфицированных за все время наблюдения составило 80 434 случая. Из них выздоровели 59 951, а скончались 5692.

Продолжают лечение в госпиталях 3279 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом. Кроме того, там остаются 456 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 632, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 253, - добавляют в оперштабе.