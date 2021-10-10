Труп на проспекте Красноармейском в Барнауле (фото: скриншот страницы https://vk.com/incident22)

В воскресенье днем, 10 октября, в Барнауле прямо на улице умер мужчина. Об этом рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул».

- По адресу проспект Красноармейский, 69б на тротуаре лежит мужчина, у которого из головы течет кровь, - рассказал участник паблика Владимир.

Он предположил, что, скорее всего, мужчина был мертв, так как медики накрыли ему лицо шапкой и не оказывали реанимационных действий. Кроме того, на место происшествия позже прибыли сотрудники полиции.

- Сейчас проезжали там, уже в чёрный полиэтилен завернули… - позже добавила Мария Бродская.

Причины гибели и личность на момент публикации не установлена.