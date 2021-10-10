Пенсионерка из Бийска перечислила мошенникам около 3 млн рублей

Мошенники два дня "разводили" жертву на деньги Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Бийска возбудили уголовное дело после того, как 63-летняя пенсионерка перевела мошенникам около трех миллионов рублей. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- 63-летней жительнице Бийска позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил о нелегальной попытке списания денег с ее банковского счета. А там хранилось порядка 2,5 млн рублей - сумма от продажи квартиры, - рассказывают в ведомстве.

После этого с пострадавшей созвонился человек, представившийся финансовым аналитиком и специалист техподдержки банка. Далее началась давно известная схема перевода денег на «безопасный» счет.

В итоге бийчанка перевела все свои накопления. Однако на этом мошенники не успокоились. На следующий день они снова позвонили и сказали, что необходимо произвести «зеркальные операции», то есть опередить злоумышленников и оформить на себя кредиты в банках на максимальные суммы. Женщина смогла взять почти 500 тысяч. Эти деньги также достались неизвестным.

Общий ущерб составил около трех миллионов рублей.