В Барнауле легковушка врезалась в забор частного дома

ДТП на проспекте Коммунаров (фото: скриншот телеграм-канала "В курсе 22")

В субботу вечером, 9 октября, в Барнауле водитель на легковушке врезался в частный жилой дом. Об этом сообщают в телеграм-канале «В курсе 22».

- Авария на Коммунаров. На месте работаю медики. Со слов очевидцев один пилот без водительских прав, - говорится в сообщении.

Судя по опубликованным снимкам, один из автомобилей отбросило на забор после сильного удара. При этом оба участника ДТП получили значительные повреждения. Что касается возможных пострадавших непосредственно среди людей, то информации нет.