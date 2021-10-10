Погода в Алтайском крае 10 октября 2021: ясно и до 14 тепла

Прогноз погоды в Алтайском крае на 10 октября 2021 года обещает солнце и тепло Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 10 октября, в Алтайском крае прогнозируют +9…+14 градусов тепла, об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Согласно предварительному прогнозу погоды, это могут быть последние теплые и солнечные выходные этой осенью. Сегодня по краю ожидается от +9 до +14, а в Барнауле от +10 до +12. При этом преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

Понедельник же снова встретит жителей края прохладой: воздух максимум прогреется до девяти градусов выше нуля, но при этом прогнозируются дожди с мокрым снегом.