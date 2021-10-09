Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 9 октября 2021 составляет 5668

За сутки умерли 25 человек с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 9 октября скончались 5668 человек с коронавирусом, в том числе 4386 случаев от COVID-19, 1282 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 25 человек с коронаврусом. 18 скончались из-за COVID-19, 7 по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 80134, в том числе 5919 детей.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 50285 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 80134 заболевших: 17726 – у больных внебольничной пневмонией, 53606 – у заболевших ОРВИ, в 8802 случаях – бессимптомное течение.