В Барнауле прокуратура обвинила местные власти в гибели кустарников у дороги

Северный Власихинский проезд Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Прокуратура вынесла комитету по дорожному хозяйству Барнаула предписание устранить недочеты с зелеными насаждениями вдоль отремонтированной по нацпроекту дороги, сообщает ведомство.

– Установлено, что в рамках исполнения контракта на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков в Барнауле предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории. Работы по контракту исполнены в полном объеме, вместе с тем, работа по содержанию зеленых насаждений органами местного самоуправления не организована, что повлекло их частичную гибель, – отметили в прокуратуре

Ранее о гибели кустарников барнаульцы сообщили в соцсетях, в связи с чем ведомство и провело проверку. В итоге председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула внесли представление об устранении нарушений закона. Виновных должны привлечь к дисциплинарной ответственности.