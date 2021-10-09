Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 октября 2021 года составляет 80134

За сутки выявили 294 случая Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 9 октября 2021 года увеличилось на 294 человека и составляет 80134 случая заражения, пишет оперативный штаб региона.

– По состоянию на 9 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3197 человек. Кроме этого, 457 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 615, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245. Минздрав края развернул 4163 койки, к кислороду подключены 3219, с ИВЛ – 336

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 45 человек. Всего вылечившихся – 59921.