Барнаульцы сообщили о приступе эпилепсии у пассажира трамвая

Водитель и кондуктор трамвая вызвали скорую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 9 октября, в Барнауле было временно парализовано движение трамваев на линии от улицы Северо-Западной, потому что одному из пассажиров стало плохо. Об этом очевидцы сообщили группе «Инцидент Барнаул».

– По словам очевидца, в трамвае №7 у мужчины случился приступ эпилепсии, он упал и ударился головой, – отметили горожане.

Они добавили, что водитель и кондуктор трамвая вызвали скорую помощь. Вскоре прибывшие на место ЧП медики увезли пассажира. Как сейчас себя чувствует мужчина, не сообщается.