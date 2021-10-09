Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле и пригороде

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 9 октября, в краевой столице и пригороде пройдут продовольственные ярмарки, сообщает мэрия Барнаула.

– Свою продукцию предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производителей сельскохозяйственной продукции, оптово-розничные компании Барнаула и районов края, – отмечают в горадминистрации.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

– Индустриальный район - микрорайон Новосиликатный, ул.Новосибирская, 16в;

– Ленинский район - площадь Народная;

– Октябрьский район - проспект Ленина, 152;

– Центральный район - село Лебяжье, ул.Центральная, 65а; микрорайон Затон, ул.Водников, 11.

Жители и гости краевой столицы смогут купить мясо и рыбу, полуфабрикаты и молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы, а также фрукты и овощи. Покупателей просят соблюдать масочный режим.