Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле и пригороде

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 9 октября, в краевой столице и пригороде пройдут продовольственные ярмарки, сообщает мэрия Барнаула.
– Свою продукцию предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производителей сельскохозяйственной продукции, оптово-розничные компании Барнаула и районов края, – отмечают в горадминистрации.
Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
– Индустриальный район - микрорайон Новосиликатный, ул.Новосибирская, 16в;
– Ленинский район - площадь Народная;
– Октябрьский район - проспект Ленина, 152;
– Центральный район - село Лебяжье, ул.Центральная, 65а; микрорайон Затон, ул.Водников, 11.
Жители и гости краевой столицы смогут купить мясо и рыбу, полуфабрикаты и молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы, а также фрукты и овощи. Покупателей просят соблюдать масочный режим.