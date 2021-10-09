Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2021 5:27

Погода в Алтайском крае 9 октября 2021: до +17 градусов и преимущественно без осадков

В Барнауле прогнозируют +10...+12 градусов
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Алтайском крае будет дуть юго-западный ветер, 6-11 м/с

В Алтайском крае будет дуть юго-западный ветер, 6-11 м/с

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 9 октября, в Алтайском крае заметно потеплеет. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, местами по югу до +17 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В регионе ожидается преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. В Алтайском крае будет дуть юго-западный ветер, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле 9 октября ожидается +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.