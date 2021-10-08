СК начал проверку после сообщений об истязании пенсионерки в ковидном госпитале на Алтае

Нарушений в больнице выявлено не было Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае следственный комитет начал проверку после сообщения о том, что 86-летнюю пенсионерку истязали в ковидном госпитале Рубцовска, сообщают в пресс-службе СК. Напомним, ранее жительница села Самарка Алтайского края Мария Бондаренко заявила о том, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над ней. Якобы ее связывали и отбирали у нее телефон.

– По данному сообщению СМИ следственными органами зарегистрирован материал доследственной проверки. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале СМИ, – сообщают в пресс-службе СК.

Ранее в Минздраве сообщили, что нарушений в больнице выявлено не было, и медики действовали в интересах жизни и здоровья пациента.