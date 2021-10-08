В Алтайском крае состоится первая виртуальная ярмарка вакансий

Посетители ярмарки смогут получить исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях, уровне зарплаты и условиях труда Фото: Олег УКЛАДОВ

С 19 по 21 октября в Алтайском крае будет проходить первая виртуальная ярмарка вакансий. Ее организует региональное управление края по труду и занятости населения и кадровый центр «Работа России» в Барнауле.

– Желающие смогут в режиме онлайн посетить информационные стенды 30 работодателей и ознакомиться с вакансиями, представленными не только в столице региона, но и в территориях края, – сообщают в управлении.

Стенды оформят в 3D формате. Посетители ярмарки смогут получить исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях, уровне зарплаты и условиях труда на представленных предприятиях.

Также на виртуальном выставочном стенде кадрового центра «Работа России» в Барнауле будет возможность посетить онлайн вебинары карьерных консультантов по темам. Слушатели получат практические советы по успешному поиску работы и эффективному трудоустройству.