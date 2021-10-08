У жительницы Барнаула украли сумочку в кафе

Злоумышленник успел потратить деньги на личные нужны, а документы и сумку выбросил Фото: Татьяна Гейнрих

Жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением, что у нее украли сумочку в кафе. О происшествии сообщают в пресс-службе регионального МВД.

– Накануне в дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от жительницы города 1998 года рождения о том, что в ночное время со столика в кафе была похищена сумочка, в которой находились документы и 20 тысяч рублей, – рассказали в МВД.

Во время розыска полицейские задержали подозреваемого 35-летнего мужчину. Похищенное девушке вернуть не удалось, так как злоумышленник успел потратить деньги на личные нужны, а документы и сумку выбросил.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - кража.