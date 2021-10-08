Девять человек эвакуировали во время пожара в Барнауле

на месте работаю пожарные Фото: Герман Архаров

Сегодня, 8 октября, в Барнауле произошел пожар на ул. Максима Горького. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайском краю, загорелся деревянный многоквартирный двухэтажный дом.

– Обнаружены четыре очага в межэтажных перекрытиях общей площадью 1,5 квадратных метра. Пожарные проводят проливку конструкций. Работают три звена газодымозащитной службы, – сообщают в пресс-службе.

На данный момент из здания эвакуировали девять человек. Информация уточняется.