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Происшествия8 октября 2021 9:17

Девять человек эвакуировали во время пожара в Барнауле

Загорелся двухэтажный деревянный дом
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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на месте работаю пожарные

на месте работаю пожарные

Фото: Герман Архаров

Сегодня, 8 октября, в Барнауле произошел пожар на ул. Максима Горького. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайском краю, загорелся деревянный многоквартирный двухэтажный дом.

– Обнаружены четыре очага в межэтажных перекрытиях общей площадью 1,5 квадратных метра. Пожарные проводят проливку конструкций. Работают три звена газодымозащитной службы, – сообщают в пресс-службе.

На данный момент из здания эвакуировали девять человек. Информация уточняется.