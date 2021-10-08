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Происшествия8 октября 2021 8:20

В Барнауле на дороге загорелся автомобиль

Никто не пострадал
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В огне сгорел моторный отсек и салон автомобиля

В огне сгорел моторный отсек и салон автомобиля

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня в Барнауле на улице Юрина загорелся автомобиль. ЧП произошло утром, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Сообщение о пожаре в пожарную охрану поступило в 10 часов 9 минут. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений города легковой автомобиль горел открытым огнем, – сообщают в МЧС.

Уточняется, что загорелся автомобиль Toyota Highlander 2011 года выпуска. В огне сгорел моторный отсек и салон автомобиля. Уже спустя 10 минут с момента вызова МЧС пожар потушили. В результате случившегося никто не пострадал.