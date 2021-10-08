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Общество8 октября 2021 7:39

На ремонт дворов в Барнауле потратили 148 млн рублей

Началась приемка работ
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Члены комиссии оценили качество ремонта во дворах Октябрьского района

Члены комиссии оценили качество ремонта во дворах Октябрьского района

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На ремонт дворов в Барнауле в 2021 году потратили 148 млн рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас началась приемка работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 7 октября члены комиссии оценили качество ремонта во дворах Октябрьского района по адресам ул. Воровского, 115а, ул.Советская,6 корпус 2.

– В настоящее время претензий к этим дворам нет, - отметил начальник отдела коммунальных предприятий и услуг комитета ЖКХ Владимир Баёв, - Асфальт уложили качественно, оборудование в сохранности. Теперь с момента принятия работ детское игровое оборудование, лавки, урны, находятся в собственности жителей.

В мэрии напоминают, что в каждом доме, где делали ремонт двора, находится паспорт объекта. В нем указаны контакты всех ответственных лиц. К ним можно обратиться, если у жителей есть замечания по выполненному благоустройству.