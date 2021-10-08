АлтГТУ запускает проект «Пригласи ученого АлтГТУ»

В списке - 50 занятий преподавателей технического университета Фото: из архива компании

Школам Барнаула предлагают выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка и пригласить его на занятие.

В списке - 50 занятий преподавателей технического университета. Они готовы провести как лекционные, так и практические занятия со школьниками по различным дисциплинам – физике, математике, информатике, химии, экономике, иностранным языкам.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки АлтГТУ, школьники смогут получить дополнительные знания по предметам, познакомиться с достижениями в различных областях науки.

Занятия школой не оплачиваются.

Уточнить информацию о проекте «Пригласи ученого АлтГТУ» можно по телефону +7(385 2) 29-08-92 или по электронной почте yarovicova.vica@mail.ru.