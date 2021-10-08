На Алтае пьяные подростки угнали автомобиль

Катаясь по району, подростки устроили ДТП и скрылись с места происшествия. Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Турочакском районе Республики Алтай пьяные подростки угнали автомобиль. Возбуждено уголовное дело, сообщает республиканский Следком.

– По предварительным данным, поздним вечером 17 сентября в селе Артыбаш Турочакского района 18-летний и двое 16-летних местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на то, что их обогнал проезжающий мимо автомобиль, догнали и остановили его, – рассказали в пресс-службе.

Парни побили водителя и пассажиров автомобиля. После чего они угнали автомобиль «ВАЗ-21070». Катаясь по району, подростки устроили ДТП и скрылись с места происшествия. Проспавшись, на утро они вернули поврежденную машину владельцу. Но он все же обратился в правоохраниельные органы.