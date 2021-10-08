Дожди и мокрый снег прогнозируют в Алтайском крае 8 октября

В Алтайском крае температура воздуха составит +4, +9 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 октября в Алтайском крае температура воздуха составит +4, +9 градусов. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального ЦГМС.

– В отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные дожди, в первой половине дня с мокрым снегом, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, – сообщают в Гидрометцентре.

В Барнауле столбик термометра покажет +4, +6 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, утром с мокрым снегом.