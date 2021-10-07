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Происшествия7 октября 2021 15:12

Житель Алтая надругался над тремя девочками

Уголовное дело направили в суд
Герман Архаров
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Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

61-летнего жителя Новоалтайска будут судить по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пишет краевой Следком.

– Следствием установлено, что в июле года в своем доме в Новоалтайске мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек в возрасте от 7 до 9 лет, – отметили в ведомстве.

Вскоре дети рассказали о произошедшем родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.