Житель Алтая надругался над тремя девочками

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

61-летнего жителя Новоалтайска будут судить по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пишет краевой Следком.

– Следствием установлено, что в июле года в своем доме в Новоалтайске мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек в возрасте от 7 до 9 лет, – отметили в ведомстве.

Вскоре дети рассказали о произошедшем родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.