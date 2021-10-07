Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 7 октября 2021 года составляет 5614

За сутки умерли 27 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию 7 октября 2021 скончались 5614 человек с коронавирусом, в том числе 4344 случая от COVID-19, 1270 – иные причины смерти. Об этом сообщает оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 27 человека с коронаврусом. 19 из них скончались из-за COVID-19, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 79555.Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 49892 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 79 555 заболевших: 17657 – у больных внебольничной пневмонией, 53116 – у заболевших ОРВИ, в 8782 случаях – бессимптомное течение.

Всего в Алтайском крае крае на COVID-19 обследовали более 2 млн человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 279,38 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7961 человек в день.