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Политика7 октября 2021 14:25

Новым сенатором от Алтайского края избрали Виктора Зобнева

Он будет представителем Алтайского краевого Законодательного Собрания в Совете Федерации РФ
Герман Архаров
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Виктор Зобнев

Виктор Зобнев

Фото: АКЗС

8 октября алтайские депутаты избрали сенатором Виктора Зобнева. Он будет представителем Алтайского краевого Законодательного Собрания в Совете Федерации РФ, пишет пресс-служба АКЗС.

– По действующему законодательству сенатором - представителем от законодательного органа государственной власти Алтайского края может быть только депутат АКЗС. Кандидатуру Виктора Зобнева, избранного в АКЗС 8-го созыва по краевому избирательному округу («Единая Россия»), выдвинул Александр Романенко, – отметили в АКЗС.

Романенко поздравил сенатора с избранием и пригласил его участвовать в ближайшей сессии краевого парламента, которая пройдет 28 октября.