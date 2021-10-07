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Происшествия7 октября 2021 13:30

На Алтае женщину обвиняют в убийстве бывшего сожителя

Во время следствия она не признала свою вину
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
49-летнего мужчину доставили в больницу, где вскоре он скончался

49-летнего мужчину доставили в больницу, где вскоре он скончался

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске женщину будут судить по обвинению в убийстве бывшего сожителя, сообщает Следком региона.

– По данным следствия, вечером в июне 2021 года обвиняемая находилась в гостях у бывшего сожителя в Новоалтайске. Во время застолья между ними возникла словесная ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта женщина взяла нож и нанесла им не менее пяти ударов в область жизненно важных органов потерпевшему, – отметили в ведомстве.

49-летнего мужчину доставили в больницу, где вскоре он скончался. Во время следствия женщина не признала свою вину. Уголовное дело направили в суд.