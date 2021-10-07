Имущественная кампания по исчислению и формированию уведомлений в регионе закончена. Фото: пресс-служба УФНС по АК

В текущем году гражданам, имеющим в собственности на территории края земельные участки, объекты капитального строительства и транспортные средства, начислено 3 745 млн руб. имущественных налогов, из них 2 037 млн руб. приходится на транспортный налог, 1 051 млн руб. – налог на имущество, 657 млн руб. – земельный налог.

По сравнению с прошлым годом имущественных налогов начислено меньше на 89 млн руб. и связано это с тем, что налог на имущество за 2020 год впервые в крае исчислялся исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости с учетом использования нового алгоритма расчета с применением вычетов и понижающих коэффициентов.

Информацию об основных изменениях в налогообложении имущества физических лиц по сравнению с прошлым годом, можно узнать на новой, промостранице «Налоговые уведомления 2021 года» официального Сайта ФНС России.

Налоговые уведомления о суммах имущественных налогов уже выгружены в электронном виде в «Личные кабинеты налогоплательщиков», а для тех, кто не подключен к сервису, уведомления направлены по почте заказными письмами.

В случае отсутствия налогового уведомления, по каким либо причинам, за 30 рабочих дней до 1 декабря – документ на оплату налога, можно будет получить в инспекции или МФЦ

Удобнее и быстрее всего оплатить налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», с помощью единого портала Госуслуг или мобильного приложения «Налоги физического лица». Также, имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях, МФЦ.

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»

Имущественная кампания по исчислению и формированию уведомлений в регионе закончена. Фото: пресс-служба УФНС по АК

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