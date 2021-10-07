Любители биатлона поборются за кубок «Барнаульского пивоваренного завода»

Популярность биатлона в России с каждым годом растет Фото: из архива компании

Популярность биатлона в России с каждым годом растет. И тому много причин: зрелищность, динамика, атлетичные спортсмены и яркие победы наших соотечественников.

На сегодняшний день, пожалуй, каждый, наблюдая за соревнованиями по биатлону, хочет попробовать себя в роли биатлониста, и такая возможность у жителей Барнаула появилась.

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» и «Барнаульская федерация биатлона» приглашают всех желающих от 18 лет и старше принять участие в соревнованиях на «Кубок Барнаульского пивоваренного завода» по биатлону среди любителей.

На первоначальном этапе будут организованы тренировочные, теоретические и практические занятия по стрелковой подготовке, по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием. После тренировочного этапа подготовки, состоятся соревнования по биатлону в одном из спортивных манежей Барнаула.

Современные винтовки «Пионер 345 К», а также все стрелковое оборудование предоставляется организаторами соревнований.

Информация по телефонам: 8-962-811-33-17, 8-909-910-39-76.