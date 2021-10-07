Алтайский министр здравоохранения вакцинировался против гриппа

Чтобы поставить прививку против гриппа, предварительная запись не требуется Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов прошел вакцинацию против гриппа вакциной «Ультрикс Квадри». Об этом сообщает профильное ведомство в Instagram.

– Одним из основных изменений прививки этого года является то, что вакцина против гриппа охватывает четыре штамма вируса вместо трех. Эксперты советуют сделать прививку от гриппа, чтобы снизить риск наложения одновременно двух тяжелых заболеваний – гриппа и COVID-19. Такая ситуация затруднит лечение и чревата осложнениями. Прививка защитит организм от излишней нагрузки опасным сезонным заболеванием, – отметили в ведомстве.

Чтобы поставить прививку против гриппа, предварительная запись не требуется, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру в случае, если вакцинация проводится ребенку. Кроме того, взрослые могут сделать прививку в барнаульском ТРЦ «Геомаркет» (пр-т Ленина, 154а) с 10 до 19 часов, включая выходные.