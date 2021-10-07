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Общество7 октября 2021 8:34

Мошенники обманули таксиста из Бийска

Всего водитель потерял около двух тысяч рублей.
Герман Архаров
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Всего водитель потерял около двух тысяч рублей

Всего водитель потерял около двух тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

39-летнего водителя такси из Бийска обманули мошенники. Мужчина обратился в полицию, сообщает региональное управление МВД.

– Таксист вышел на смену и в приложении поступил заказ. В комментариях клиент обратился с просьбой: якобы он приболел, поэтому необходимо заехать в аптеку за лекарствами. Мужчина выполнил просьбу, однако на этом пожелания заказчика не ограничились. Теперь он попросил оплатить счет за интернет, – отмечают в ведомстве.

Клиент обещал, что компенсирует все расходы, но по приезде на указанный адрес таксист никого не увидел. Номера, по которым мужчина связывался с незнакомцем, были уже недоступны. Всего водитель потерял около двух тысяч рублей.