Пациенты поликлиники Барнаула могут вызвать врача через WhatsApp

Сейчас колл-центр поликлиники сильно загружен Фото: Олег УКЛАДОВ

Пациенты барнаульской поликлиники №14 могут вызвать врача на дом с помощью мессенджера WhatsApp. Об этом главврач медучреждения Дмитрий Денисов написал на своей странице в Instagram.

– Написав сообщение в WhatsApp на номер 8-923-004-30-01 можно вызвать на дом терапевта, педиатра, неотложную помощь и ковидную бригаду. Также телефон доступен для того, чтобы открыть больничный по контакту с больным коронавирусом и оставить заявку на выписку льготных лекарственных препаратов, – сказано в сообщении.

Дмитрий Денисов отметил, что сейчас колл-центр поликлиники сильно загружен. За день в детское и взрослое отделения поступает около 4 тыс. звонков. Предполагается, что сообщения через WhatsApp упростят процесс вызова медиков на дом.

В заявке нужно указать ФИО, год рождения, адрес, этаж, наличие домофона, телефон, причину вызова врача – кратко описать симптомы. Время приема заявок: во взрослой поликлинике с 7 до 18 часов, в детской - с 7 до 16 часов. В субботу и воскресенье с 7 до 13 часов.